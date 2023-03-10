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Чемпионат Италии. Серия А

В Виченце установили статую Паоло Росси - легенде итальянского футбола

10 Марта 2023 • 10:33 Комментировать

В итальянском городе Виченца появилась статуя Паоло России - легендарного итальянского футболиста, лучшего бомбардира чемпионата мира 1982 года, которого не стало девятого декабря 2020 года. Росси отыграл за «Виченцу» не так и много, с 1976 по 1979 год, но в клубе запомнили его навсегда - сперва он стал лучшим бомбардиром Серии Б и вывел команду в высшую лигу, а на следующий год стал лучшим бомбардиром уже в Серии А.

В общей сложности за «Виченцу» Росси сыграл 94 матча и забил шестьдесят голов. Но обессмертил свое имя он, конечно же, став лучшим бомбардиром испанского чемпионата мира в 1982 году - тогда итальянцы выиграли турнир, при том, что их чемпионат вовсе не считался лучшим в мире на тот момент. 

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Евро-Футбол.Ру,
Паоло Росси Виченца
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