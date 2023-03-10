Матич рассказал, когда планирует завершить карьеру

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич ответил на вопрос о своём будущем.

34-летний футболист дал интервью после победы в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Реал Сосьедада» (2:0), в котором поделился своими долгосрочными планами: «Сколько ещё лет я буду играть? Не могу сказать точно. Сейчас я чувствую себя отлично, мне комфортно на поле. Время покажет. Предположу, что отыграю ещё три или четыре года», – цитирует журналист Альфредо Педулла сербского хавбека.

Неманья Матич пополнил ряды «Ромы» прошлым летом, перебравшись из «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента. Действующий контракт игрока истекает в июне, но может быть автоматически продлён ещё на год.