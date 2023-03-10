Специя - Интер: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Из-за предстоящего еврокубкового матча с «Порту» на выезде «Интер» сыграет со «Специей» в пятницу. Миланцы имели массу времени для подготовки к этому поединку и, кажется, не должны испытать проблем с командой, которая в текущем году лишь раз праздновала победу. Дополнительной мотивацией для второго коллектива Серии А является шанс поддавить «Наполи», который может и дрогнуть в борьбе за Скудетто, несмотря на грандиозный отрыв.

В 22:45 игру покажут «Матч ТВ», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.