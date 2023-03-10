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Чемпионат Италии. Серия А

Специя - Интер: где смотреть прямую трансляцию онлайн

10 Марта 2023 • 02:09 Комментировать
Специя
...
Интер Милан
1 7.50 X 4.60 2 1.45
Через 19 ч. 58 мин.

Из-за предстоящего еврокубкового матча с «Порту» на выезде «Интер» сыграет со «Специей» в пятницу. Миланцы имели массу времени для подготовки к этому поединку и, кажется, не должны испытать проблем с командой, которая в текущем году лишь раз праздновала победу. Дополнительной мотивацией для второго коллектива Серии А является шанс поддавить «Наполи», который может и дрогнуть в борьбе за Скудетто, несмотря на грандиозный отрыв.

В 22:45 игру покажут «Матч ТВ», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports,  DAZN, M+ и других каналах. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.

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Интер Милан Специя
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СПЕЦИЯ ИНТЕР МИЛАН
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На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.03.23 в 22:45
Специя Специя
Интер Милан Интер Милан
8.20 5.20 1.38
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