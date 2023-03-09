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Чемпионат Италии. Серия А

Моратти рассказал о главных проблемах «Интера» в текущем сезоне

09 Марта 2023 • 20:55 Комментировать
Специя
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Интер Милан
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10.03 22:45

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти высказался о текущем положении дел в клубе.

«Нерадзурри» под руководством Симоне Индзаги не лучшим образом начали кампанию. Позднее команде удалось выправить ситуацию в Серии А: сейчас «Интер» занимает вторую строчку в турнирной таблице, однако отставание от «Наполи» составляет 15 очков.

«Клуб начинал сезон совсем с другими амбициями, но «Наполи» слишком хорош. Такое крупное отставание наталкивает на мысли о том, что не всё идёт гладко. Одна из основных проблем – постоянное отсутствие Лукаку, который принёс бы много пользы в своей оптимальной форме. Также трудности клубу создало дело Шкриньяра и его контракта», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Моратти.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Массимо Моратти Ромелу Лукаку Милан Шкриньяр
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