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Чемпионат Италии. Серия А

​Дибала высказался о своём будущем

09 Марта 2023 • 19:50 Комментировать

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала дал комментарий по поводу своего будущего. Недавно появилась информация о том, что 29-летний футболист может оказаться в «Манчестер Юнайтед».

«Моё будущее здесь. Оно заключается в том, чтобы вывести «Рому» на вершину. Думаю, что мы сможем это сделать», - сказал Дибала, чьи слова приводит TodoFichajes.

Пауло Дибала оказался в «Роме» прошлым летом вскоре после истечения срока контракта с «Ювентусом». За римскую команду аргентинец провёл 25 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 7 голевых передач на партнёров.

В четверг «Рома» проведёт домашний матч Лиги Европы против «Реала Сосьедад». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала
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