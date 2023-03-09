​Дибала высказался о своём будущем

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала дал комментарий по поводу своего будущего. Недавно появилась информация о том, что 29-летний футболист может оказаться в «Манчестер Юнайтед».

«Моё будущее здесь. Оно заключается в том, чтобы вывести «Рому» на вершину. Думаю, что мы сможем это сделать», - сказал Дибала, чьи слова приводит TodoFichajes.

Пауло Дибала оказался в «Роме» прошлым летом вскоре после истечения срока контракта с «Ювентусом». За римскую команду аргентинец провёл 25 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 7 голевых передач на партнёров.

В четверг «Рома» проведёт домашний матч Лиги Европы против «Реала Сосьедад». Не пропустите текстовую трансляцию.