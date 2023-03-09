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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» нацелился на чемпиона мира слухи

09 Марта 2023 • 17:24 Комментировать

«Ювентус» ищет варианты по усилению своего состава на летнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichajes, в сфере интересов туринского клуба находится полузащитник Родриго де Пауль.

Отмечается, что «Атлетико» будет готов расстаться с де Паулем, ведь мадридцам в нынешнем финансовом положении нужно продать нескольких игроков. «Старая синьора» будет готова предложить «матрасникам» за аргентинца около 40 миллионов евро.

Напомним, что в декабре 28-летний Родриго де Пауль стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Всего за «Атлетико» аргентинец провёл 73 матча, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Родриго де Пауль трансферы футбола - лето 2023
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