«Ювентус» ищет варианты по усилению своего состава на летнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichajes, в сфере интересов туринского клуба находится полузащитник Родриго де Пауль.

Отмечается, что «Атлетико» будет готов расстаться с де Паулем, ведь мадридцам в нынешнем финансовом положении нужно продать нескольких игроков. «Старая синьора» будет готова предложить «матрасникам» за аргентинца около 40 миллионов евро.

Напомним, что в декабре 28-летний Родриго де Пауль стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Всего за «Атлетико» аргентинец провёл 73 матча, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач на партнёров.