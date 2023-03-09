​Камоцци дал совет Миранчуку

Футбольный функционер Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна, дал совет полузащитнику Алексею Миранчуку.

«Торино» - идеальная команда для Миранчука, здесь он показывает свой лучший футбол. Думаю, что ему стоит подписать полноценный контракт», - сказал Камоцци, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что главный тренер «Торино» Иван Юрич попросил руководство выкупить Алексея Миранчука у «Аталанты». Сейчас 27-летний хавбек играет за «быков» на правах аренды.

За «Торино» Алексей Миранчук провёл 21 матч, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевых паса.