В «ПСЖ» намечается перестройка. Поговаривают, что летом клуб планирует продать Неймара, плюс остаётся неопределённым будущее Килиана Мбаппе и Лионеля Месси. В сложившейся ситуации парижанам наверняка придётся подписывать форварда.

Как сообщает Todofichajes, «ПСЖ» хотел бы подписать Рафаэла Леау из «Милана». Итальянский клуб пытается договориться с форвардом сборной Португалии о новом контракте, но пока безуспешно.

Трансфер Рафаэла Леау будет дорогостоящим. Портал transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 85 миллионов евро, но «Милан» будет запрашивать намного больше, несмотря на истекающий в средине 2024 года контракт.

​Мбаппе намекнул на возможный уход из «ПСЖ»