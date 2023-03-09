Пиоли поведал о лучших качествах Леау и Диаса

Наставник «Милана» Стефано Пиоли рассказал о том, какие он качества считает лучшими в своих нападающих - в частности, в Рафаэле Леау и Браиме Диасе. По его словам, он ценит их лучшие качества, но, в то же время, требует о них командной игры.

- Они - важные игроки. Их индивидуальные качества очень важны, я бы назвал их уникальными. Браим здорово проходит соперников первым же касанием мяча, он много работает. Главный козырь Рафаэла - он создает и врывается в свободные зоны как никто другой. Но все же, для меня важно и то, как действуют футболисты в командной игре, - цитирует Пиоли pianetamilan.it.