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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» по-прежнему рассматривает Зидана в качестве возможной замены для Аллегри

09 Марта 2023 • 00:55 Комментировать

Работа Массимилиано Аллегри не вполне убеждает боссов «Ювентуса», которые по-прежнему зондируют почву на предмет возможной замены нынешнего тренера. И Зинедин Зидан, в прошлом выступавший за «Ювентус», по-прежнему считается возможным соискателем места. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

Подробности контактов источник не освещает, однако уточняется, что переговоры проходят достаточно сложно. Напомним, что Зидан защищал цвета туринского клуба с 19996 по 2001 год, после чего перебрался в мадридский «Реал» и свою карьеру завершал именно там. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зинедин Зидан Массимилиано Аллегри
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