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Чемпионат Италии. Серия А

Сакки - об Анчелотти: «Позвал его к себе по совету Марадоны»

08 Марта 2023 • 23:06 Комментировать

В это трудно поверить, но когда Арриго Сакки уже тренировал «Милан» и превращал его в лучший клуб в мире, Карло Анчелотти бегал у него футболистом. Сейчас уже и сам Анчелотти вот-вот закончит и с тренерской деятельностью, а Сакки уже давно на пенсии - но с удовольствием все рассказывает и рассказывает о своем славном прошлом.

- Карло - личность, которой ты всегда желаешь только всего хорошего. Я очень хотел заполучить его. Марадона сказал мне - «возьми его в команду и вы выиграете чемпионат». Так и произошло, - цитирует слова Сакки итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Карло Анчелотти Арриго Сакки
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