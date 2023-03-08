Сакки - об Анчелотти: «Позвал его к себе по совету Марадоны»

В это трудно поверить, но когда Арриго Сакки уже тренировал «Милан» и превращал его в лучший клуб в мире, Карло Анчелотти бегал у него футболистом. Сейчас уже и сам Анчелотти вот-вот закончит и с тренерской деятельностью, а Сакки уже давно на пенсии - но с удовольствием все рассказывает и рассказывает о своем славном прошлом.

- Карло - личность, которой ты всегда желаешь только всего хорошего. Я очень хотел заполучить его. Марадона сказал мне - «возьми его в команду и вы выиграете чемпионат». Так и произошло, - цитирует слова Сакки итальянское новостное агентство ITASportPress.