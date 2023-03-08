«Ювентус» нашёл замену Рабио за 60 млн евро

Вероятно, Адриен Рабио покинет «Ювентус» летом в связи с истечением контракта. Всё идёт к тому, что француз окажется в Англии – слухи связывают его с «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулем», «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом».

«Ювентус» рассчитывает подписать полузащитника на замену Адриену Рабио. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на вершине списка желаний «старой синьоры» находится полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич.

Отмечается, что «Лацио» хотел бы выручить за 28-летнего Сергея Милинковича-Савича более 60 миллионов евро. Кстати, именно в 60 миллионов серба оценивает портал transfermarkt.