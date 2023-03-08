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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» нашёл замену Рабио за 60 млн евро

08 Марта 2023 • 15:54 Комментировать

Вероятно, Адриен Рабио покинет «Ювентус» летом в связи с истечением контракта. Всё идёт к тому, что француз окажется в Англии – слухи связывают его с «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулем», «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом».

«Ювентус» рассчитывает подписать полузащитника на замену Адриену Рабио. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на вершине списка желаний «старой синьоры» находится полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич.

Отмечается, что «Лацио» хотел бы выручить за 28-летнего Сергея Милинковича-Савича более 60 миллионов евро. Кстати, именно в 60 миллионов серба оценивает портал transfermarkt.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Адриен Рабио Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2023
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