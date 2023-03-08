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Чемпионат Италии. Серия А

Алексей Миранчук может заиграть в любом чемпионате, считает Булыкин

08 Марта 2023 • 14:36 Комментировать
Лечче
...
Торино
12.03 14:30

Бывший футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился мнением об уровне полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Думаю, что Лёша способен заиграть в любом топ-чемпионате Европы, он отличный футболист. Главное, чтобы ему доверяли. Это окрыляет и позволяет прогрессировать. Ему нужно найти свою команду», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, если главный тренер «Торино» Иван Юрич хочет сохранить в составе Миранчука, то футболисту нужно остаться.

Напомним, права на 27-летнего хавбека принадлежат «Аталанте». Ранее в СМИ появилась информация, что Юрич заинтересован в продолжении сотрудничества с российским футболистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Дмитрий Булыкин Алексей Миранчук
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ЛЕЧЧЕ ТОРИНО
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