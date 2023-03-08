«Реал» купит звёздного нападающего за 80 млн евро

Мадридский «Реал» определился с нападающим, который может заменить на острие атаки 35-летнего француза Карима Бензема. Согласно сведениям инсайдера Экрема Конура, целью «королевского» клуба является нападающий сборной Аргентины и миланского «Интера» Лаутаро Мартинес.

«Бланкос» вышли на связь с представителями «нерадзурри» для обсуждения потенциального трансфера 25-летнего футболиста. В Милане ответили, что готовы продать Мартинеса за 80 миллионов евро. Мадридская сторона готова удовлетворить финансовые требования руководства «Интера».

В текущем розыгрыше Серии А Лаутаро провел 25 матчей, записав на свой счет 14 забитых мячей и три голевые передачи.