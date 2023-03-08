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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» купит звёздного нападающего за 80 млн евро

08 Марта 2023 • 11:53 Комментировать (4)

Мадридский «Реал» определился с нападающим, который может заменить на острие атаки 35-летнего француза Карима Бензема. Согласно сведениям инсайдера Экрема Конура, целью «королевского» клуба является нападающий сборной Аргентины и миланского «Интера» Лаутаро Мартинес.

«Бланкос» вышли на связь с представителями «нерадзурри» для обсуждения потенциального трансфера 25-летнего футболиста. В Милане ответили, что готовы продать Мартинеса за 80 миллионов евро. Мадридская сторона готова удовлетворить финансовые требования руководства «Интера».

В текущем розыгрыше Серии А Лаутаро провел 25 матчей, записав на свой счет 14 забитых мячей и три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Карим Бензема Лаутаро Мартинес трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (4)
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Артур Измаилов
08 Марта 2023 в 12:28
только не это посредство
ЮвиК
08 Марта 2023 в 13:09
Бензема тоже в свое время называли посредством.
Артур Измаилов
08 Марта 2023 в 13:25
и лет 10 ждали когда тот начнет забивать
ivan_petrenko95
08 Марта 2023 в 13:47
его посредством называли только глупцы, он был хорош всегда, просто при Роналду реже забивал. но вклад в результаты команды вносил огромный
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