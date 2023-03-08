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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло назвал главный минус Алексея Миранчука

08 Марта 2023 • 11:46 Комментировать
Торино
1:0
Болонья
окончен

Бывший наставник российской национальной команды Фабио Капелло назвал главный минус в игре полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«У Алексея по-прежнему слабо развита нерабочая нога. Это делает его игру более предсказуемой для соперника», — заявил именитый итальянский специалист в интервью изданию «РБ Спорт». Тем не менее Капелло отметил, что Алексей стал более уверенным за последний год, а в некоторых матчах плеймейкер и вовсе является лидером «быков».

Напомним, что Миранчук выступает за туринский клуб на правах аренды из «Аталанты». В нынешнем сезоне Серии А россиянин провёл 19 матчей, забив четыре гола при трёх ассистах.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Алексей Миранчук
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