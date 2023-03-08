«Рома» нашла звёздную замену Моуринью

Немецкий специалист Томас Тухель, который находится без работы после отставки из лондонского «Челси», может продолжить свою карьеру в итальянском чемпионате.

Как информирует таблоид The Sun, заинтересованность в услугах специалиста проявляет столичная «Рома». Руководство «волков» обозначило Тухеля основным кандидатом на пост главного тренера в случае расставания с португальцем Жозе Моуринью. Ранее сообщалось, что «Особенный» может покинуть клуб, если команда не выйдет в Лигу чемпионов.

После 25 туров Серии А «Рома» набрала 47 баллов и располагается на четвертом месте в турнирной таблице, дающем право выступить в следующем сезоне Лиги чемпионов УЕФА.