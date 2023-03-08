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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» нашла звёздную замену Моуринью

08 Марта 2023 • 10:08 Комментировать

Немецкий специалист Томас Тухель, который находится без работы после отставки из лондонского «Челси», может продолжить свою карьеру в итальянском чемпионате.

Как информирует таблоид The Sun, заинтересованность в услугах специалиста проявляет столичная «Рома». Руководство «волков» обозначило Тухеля основным кандидатом на пост главного тренера в случае расставания с португальцем Жозе Моуринью. Ранее сообщалось, что «Особенный» может покинуть клуб, если команда не выйдет в Лигу чемпионов.

После 25 туров Серии А «Рома» набрала 47 баллов и располагается на четвертом месте в турнирной таблице, дающем право выступить в следующем сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Томас Тухель
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