Экс-игрок «Реала» рассказал, что может помешать трансферу Мбаппе

Форвард генуэзской «Сампдории» Хесе Родригес, ранее поигравший за мадридский «Реал», высказался насчет возможного перехода нападающего Килиана Мбаппе в «королевский» клуб.

«Мбаппе в Мадриде? Даже не знаю. Зная Переса, не исключаю, что Килиан может не оказаться в «Реале». Флорентино явно не понравилось то, что произошло в прошлый раз», - передает слова испанского футболиста Cadena Ser.

Напомним, что Мбаппе был близок к переходу в «Реал» по завершении сезона-2022/2023, однако в последний момент француз поменял решение и заключил новый контракт с «ПСЖ».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 22 поединка, записав на свой счет 18 голов и три результативные передачи.