Конте будет руководить «Тоттенхэмом» в ответном матче Лиги чемпионов против «Милана»

Итальянский специалист Антонио Конте будет руководить своим «Тоттенхэмом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Милана». Конте был вынужден отложить работу в сторону из-за необходимости лечения, и в первом матче «Милан» оказался лучше «Тоттенхэма» благодаря единственному голу Браима Диаса, забитому уже на седьмой минуте игры.

Напомним, что Конте, хоть и является итальянцем, никогда и ни на каком этапе карьеры не взаимодействовал с «Миланом» - ни в качестве игрока, ни в качестве тренера. Матч между «Тоттенхэмом» и «Миланом» состоится в среду вечером в Лондоне.