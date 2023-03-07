​Тренер «Торино» попросил выкупить Миранчука

Главный тренер «Торино» Иван Юрич попросил руководителей клуба выкупить у «Аталанты» полузащитника Алексея Миранчука. В российском футболисте хорватский тренер видит твёрдого игрока основного состава своей команды, о чём рассказывает «Спорт-Экспресс».

«Торино» арендовал Алексея Миранчука в августе прошлого года. С тех пор россиянин провёл за «быков» 21 матч, в которых записал на свой счёт четыре гола и четыре результативных паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 27-летнего Алексея Миранчука в 10 миллионов евро.

«Торино» на текущий момент занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А.