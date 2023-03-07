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Чемпионат Италии. Серия А

​Тренер «Торино» попросил выкупить Миранчука

07 Марта 2023 • 13:51 Комментировать

Главный тренер «Торино» Иван Юрич попросил руководителей клуба выкупить у «Аталанты» полузащитника Алексея Миранчука. В российском футболисте хорватский тренер видит твёрдого игрока основного состава своей команды, о чём рассказывает «Спорт-Экспресс».

«Торино» арендовал Алексея Миранчука в августе прошлого года. С тех пор россиянин провёл за «быков» 21 матч, в которых записал на свой счёт четыре гола и четыре результативных паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 27-летнего Алексея Миранчука в 10 миллионов евро.

«Торино» на текущий момент занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук Иван Юрич трансферы футбола - лето 2023
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