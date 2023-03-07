Президент «Наполи» - о ФИФА: «Они крали миллиардами последние годы»

Президент итальянского клуба «Наполи» Аурелио де Лаурентис обвинил Международную федерацию футбола в коррупции.

«Почему мы можем подписывать с игроками контракты на пять лет, почему запретили, например, на восемь? Через пару лет, если футболист меняет агента, он начинает требовать увеличения оклада.

Видели фильм FIFA Uncovered? Там показано, чем занималась организация последние годы. Они крали миллиардами, а сейчас находятся в Швейцарии, где их никто не контролирует», - цитирует функционера Corrierre dello Sport.

По итогам 25 туров Серии А «Наполи» лидирует в турнирной таблице с 15 очковым отрывом.