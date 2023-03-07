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Чемпионат Италии. Серия А

​Симеоне может возглавить топ-клуб Серии А слухи

07 Марта 2023 • 11:10 Комментировать

По завершению сезона 2022/2023 «Интер» может пойти на смену главного тренера. Отставка Симоне Индзаги может произойти, если команда финиширует за пределами топ-4 Серии А и не получит билет в Лигу чемпионов, пишет TodoFichajes.

При отставке Симоне Индзаги «Интер» может обратиться к кандидатуре Диего Симеоне, работающего с «Атлетико». Аргентинец тренирует мадридский клуб с конца 2011 года, но в последнее время слухи о его возможном уходе появляются всё чаще.

На текущий момент «Интер» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. От лидирующего «Наполи» команда отстаёт на 15 очков. При этом пятый «Милан» «нерадзурри» опережают всего на 3 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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