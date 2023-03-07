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Чемпионат Италии. Серия А

Брозович точно решил, что хочет покинуть «Интер»

07 Марта 2023 • 10:56 Комментировать
Специя
...
Интер Милан
10.03 22:45

Полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович хочет покинуть свою команду в ближайшее трансферное окно. Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, хорватский хавбек точно решил, что хочет сменить клубную прописку.

Напомним, в прошлом сезоне Брозович продлил контракт с «Интером», но сейчас обе стороны разочарованы этим фактом. Марсело перестал приносить команде прежнюю пользу, из-за чего руководство тоже не прочь прекратить сотрудничество.

Ранее ходили слухи, что 30-летний Брозович следующим летом может оказаться в «Барселоне». В обмен на хорвата в «Интер» может перебраться бывший полузащитник «Милана» Франк Кесси.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марсело Брозович трансферы футбола - лето 2023
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