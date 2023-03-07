«Ювентус» готовит трансфер звёздного вратаря

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма может покинуть чемпионат Франции и вернуться на родину. Об этом рапортует Fichajes.

В услугах 24-летнего звездного вратаря заинтересован туринский «Ювентус». Руководство «старой синьоры» приложит максимум усилий, чтобы подписать Доннарумму в летнее трансферное окно.

Джанлуиджи перешел в «ПСЖ» из «Милана» летом 2021 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до окончания сезона-2025/2026. Трансферная стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро.

В этом сезоне Лиги 1 итальянец провел 26 матчей, в которых пропустил 25 мячей.