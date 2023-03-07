Дзанетти: «Интер» - это моя семья и любовь»

Аргентинский защитник Хавьер Дзанетти посвятил миланскому «Интеру» всю свою карьеру - с 1995 по 2014 год. Даже после завершения игровой карьеры Дзанетти остался в «Интере» и сейчас является вице-президентом клуба. По словам Дзанетти, «Интер» - это его семья и любовь, тем более, что в Милане аргентинский игрок построил и успешный бизнес также.

- Я провел в этой футболке с цифрой «четыре» на спине всю карьеру. Были просто незабываемые моменты. Для меня «Интер» означает семью, любовь. Я по-прежнему остаюсь с клубом, и для меня это очень важно, - цитирует слова Дзанетти итальянское новостное агентство ITASportPress.