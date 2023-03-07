Кьеза назвал своего любимого футболиста

Вингер сборной Италии и туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза высказался о звездном французском нападающем Килиане Мбаппе.

«В детстве моим главным кумиром был Кака. Сейчас же мне нравится наблюдать за игрой Килиана Мбаппе. У меня есть его футболка, которую я поместил в рамку. Это очень классный футболист, настоящий чемпион», - передает слова итальянского футболиста портал Goal.com.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 30 поединках за парижский коллектив, в которых отметился 30 забитыми мячами и семью голевыми передачами. Срок действующего контракта Килиана с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года.