Дзанетти: «Мой отец работал на стройке и это сыграло важную роль в моём воспитании»

Бывший капитан, ныне вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти рассказал о том, как проходило становление его личности. По его словам, детство в Аргентине для него было не самым простым в том смысле, чего его семья не могла похвастать большим достатком, а отец работал на стройке скромным рабочим, и порой даже привлекал туда Хавьера.

- Мой отец работал на стройке, и был год, когда я ему помогал. И я горжусь этим временем, потому что я многому там научился, а особенно - многое понял. Как жертвуют собой мой отец, моя мать, чтобы у меня с братом было все. Я понял фундаментальные человеческие ценности, - цитирует слова Дзанетти итальянское новостное агентство ITASportPress.