Итальянский топ-клуб продаёт шарфы с изображением флага Украины

Столичная «Рома» сообщила о выпуске новой клубной атрибутики. Итальянский клуб начал продажу клубных шарфов с изображением флага Украины. Их продавали во время недавнего поединка чемпионата Италии против туринского «Ювентуса» (1:0). Вырученные средства с продажи «Рома» направит на помощь украинским беженцам.

После 25 туров итальянского чемпионата подопечные Жозе Моуринью занимают четвертую строчку в турнирной таблице. На счету команды 47 набранных баллов. Следующий поединок «волки» проведут в плей-офф Лиги Европы против испанского «Реал Сосьедада». Игра состоится 9 марта.