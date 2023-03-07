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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский топ-клуб продаёт шарфы с изображением флага Украины

07 Марта 2023 • 08:57 Комментировать

Столичная «Рома» сообщила о выпуске новой клубной атрибутики. Итальянский клуб начал продажу клубных шарфов с изображением флага Украины. Их продавали во время недавнего поединка чемпионата Италии против туринского «Ювентуса» (1:0). Вырученные средства с продажи «Рома» направит на помощь украинским беженцам.

После 25 туров итальянского чемпионата подопечные Жозе Моуринью занимают четвертую строчку в турнирной таблице. На счету команды 47 набранных баллов. Следующий поединок «волки» проведут в плей-офф Лиги Европы против испанского «Реал Сосьедада». Игра состоится 9 марта.

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Рома
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