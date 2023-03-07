Дзанетти: «С Паоло всегда были отличные отношения»

Аргентинский защитник Хавьер Джанетти всю свою карьеру посвятил миланскому «Интеру», и одним из его самых привычных соперников на поле был Паоло Мальдини - такой же апологет итальянского футбола, но со стороны «Милана». Дзанетти, выступавший за «Интер» с 1995 по 2014 год, рассказал о том, какие у него были отношения с Мальдини.

- Всегда у нас были отличные отношения и большое взаимное уважение друг к другу. Паоло вообще ко всем относится с уважением, так воспитан. Мы действительно сыграли очень много матчей друг против друга, но Паоло всегда был честным соперником, и это мне очень нравилось, - цитирует слова Дзанетти итальянское новостное агентство ITASportPress.