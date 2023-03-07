Осимхен назвал футболиста «Наполи», способного выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен оценил карьерные перспективы одноклубника Хвичи Кварацхелии. По мнению африканца, грузинский полузащитник может в будущем побороться за «Золотой мяч».

«Хвича – исключительный футболист, я понял это сразу же. В клубе все его обожают за его игру. Также он хорошо ведет себя за пределами стадиона. Верю, что однажды он станет обладателем «Золотого мяча». Надеюсь, что Хвича принесет нам еще много пользы», - цитирует форварда Tuttomercatoweb.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Кварацхелия провел 21 матч, забил десять мячей и сделал девять голевых передач.