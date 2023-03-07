Дибала обратился к фанатам «Ювентуса»

Форвард столичной «Ромы» Пауло Дибала обратился к фанатам своего бывшего клуба - туринского «Ювентуса» - после недавнего очного поединка команд. Римляне обыграли «старую синьору» со счетом 1:0.

«Я понимаю, как вам тяжело. Мне тоже непросто, однако сейчас я выступаю за другой клуб, который должен уважать. Я всегда буду уважителен к вам, не обращайте внимания на соцсети. Я не праздновал гол, а отмечал с одноклубниками победу», - гласит сообщение Дибалы в телеграм-канале.

Пауло перешел в «Рому» летом прошлого года в статусе свободного агента. Аргентинец подписал с «волками» контракт до конца сезона-2024/2025.