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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» с Миранчуком удалось обыграть «Болонью»

07 Марта 2023 • 00:39 Комментировать
Торино
1:0
Болонья
окончен

25-й тур Серии А завершила встреча середняков, «Торино» и «Болоньи». У хозяев поля был некоторый перевес по ударам, особенно по точным попыткам, но реальных шансов кроме голевого эпизода особо и не было ни у кого. На 22-й минуте Антонио Санабрия сбросил мяч партнеру, и Янн Карамо технично обманул нескольких соперников и протолкнул круглого в сетку, открыв счет. Как оказалось, это был единственный и победный гол в матче.

«Торино» победил со счетом 1:0, вышел на девятое место и проигрывает очко «Ювентусу» и «Болонье». Алексей Миранчук провел на поле 90 минут.

Протокол игры  
Торино1:0Болонья
(1:0) Карамо Янн22'  
Милинкович-Савич ВаняДжиджи КоффиШуурс ПеррБуонджорно Алессандро  64'Синго Вилфред 73' (Радоньич Неманья ( 73') Родригес Рикардо 73' (Эйна Ола ( 73') Линетти КарольИлич ИванМиранчук АлексейКарамо Янн 73' (Войвода Мергим ( 73'  80') Санабрия Антонио 86' (Сек Демба ( 86')
Запасные: Гинейтис ГвидасБайейе БрайанГравильон ЭндрюДжемелло ЛукаФиоренца МаттеоАдопо НдариAnge N'Guessan
Скорупски ЛукашПош ШтефанЛукуми ДжонХоакин Соса 79' (Кирьякопулос Георгиос ( 79') Камбьясо АндреаСхаутен Йерди  77'Моро НиколаОрсолини РиккардоФергюсон ЛьюисСориано Роберто 57' (Зиркзее Джошуа ( 57') Барроу Муса  70'
Запасные: Арнаутович МаркоПююхтя НикласСумаоро АдамаЛикояннис ХараламбосБарди ФранческоМедель ГариСансоне НиколаБонифаци КевинРавалья ФедерикоДе Сильвестри ЛоренцоЭбишер Мишель
06 марта. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

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