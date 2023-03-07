«Торино» с Миранчуком удалось обыграть «Болонью»

25-й тур Серии А завершила встреча середняков, «Торино» и «Болоньи». У хозяев поля был некоторый перевес по ударам, особенно по точным попыткам, но реальных шансов кроме голевого эпизода особо и не было ни у кого. На 22-й минуте Антонио Санабрия сбросил мяч партнеру, и Янн Карамо технично обманул нескольких соперников и протолкнул круглого в сетку, открыв счет. Как оказалось, это был единственный и победный гол в матче.
«Торино» победил со счетом 1:0, вышел на девятое место и проигрывает очко «Ювентусу» и «Болонье». Алексей Миранчук провел на поле 90 минут.
Протокол игры
|(1:0) Карамо Янн22'
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи•Шуурс Перр•Буонджорно Алессандро• 64'Синго Вилфред73' (Радоньич Неманья (73') •Родригес Рикардо73' (Эйна Ола (73') •Линетти Кароль•Илич Иван•Миранчук Алексей•Карамо Янн73' (Войвода Мергим (73') • 80'Санабрия Антонио86' (Сек Демба (86')
Скорупски Лукаш•Пош Штефан•Лукуми Джон•Хоакин Соса79' (Кирьякопулос Георгиос (79') •Камбьясо Андреа•Схаутен Йерди• 77'Моро Никола•Орсолини Риккардо•Фергюсон Льюис•Сориано Роберто57' (Зиркзее Джошуа (57') •Барроу Муса 70'
06 марта. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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