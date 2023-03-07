«Торино» с Миранчуком удалось обыграть «Болонью»

25-й тур Серии А завершила встреча середняков, «Торино» и «Болоньи». У хозяев поля был некоторый перевес по ударам, особенно по точным попыткам, но реальных шансов кроме голевого эпизода особо и не было ни у кого. На 22-й минуте Антонио Санабрия сбросил мяч партнеру, и Янн Карамо технично обманул нескольких соперников и протолкнул круглого в сетку, открыв счет. Как оказалось, это был единственный и победный гол в матче.

«Торино» победил со счетом 1:0, вышел на девятое место и проигрывает очко «Ювентусу» и «Болонье». Алексей Миранчук провел на поле 90 минут.