«Сассуоло» в компенсированное время вырвал победу у «Кремонезе»

В предпоследнем матче 25-го тура Серии А была интрига, несмотря на то, что «Сассуоло» идёт в середине таблицы, а «Кремонезе» борется за то, чтобы покинуть последнее место. На 26-й минуте хозяева повели, когда Арман Льоренте резаным ударом забил со штрафного. В ответ Франк Цаджу головой направил мяч в штангу. На перерыв команды ушли при счете 2:0, Давиде Фраттези прицельно пробил в завершении атаки. Гости начали отыгрываться на 63-й минуте, Сириль Дессерс стал автором ответного гола, он же оформил дубль ближе к финальному свистку. Казалось, от ничьей не уйти, но в одной из последних атак в матче Недим Байрами вырвал для хозяев победу - 3:2.
«Сасссуоло» вышел на чистое 13-е место, соперник делит последнюю строчку.
Протокол игры
|(1:0) Лорьенте Арман26'
|(2:0) Фраттези Давиде41'
|63'Дессерс Сириль (2:1)
|83'Дессерс Сириль (2:2)
|(3:2) Байрами Недим90'
Консильи Андреа•Цортеа Надир• 52'Эрлич Мартин•Нето Руан•Рожерио да Силва•Фраттези Давиде68' (Байрами Недим (68') •Лопес Максим82' (Альварес Агустин (82') •Энрике Матеус88' (Харрауи Абдау (88') •Дефрель Грегоре68' (Торстведт Кристиан (68') •Пинамонти Андреа82' (Обьянг Педро (82') •Лорьенте Арман
Карнесекки Марко•Кирикеш Влад35' (Лочошвили Лука (35') •Бьянкетти Маттео•Васкес Хоан• 88'Серникола Леонардо78' (Гильоне Паоло (78') •Валери Эмануэле•Пикель Шарль•Бенасси Марко•Афена-Гьян Феликс 44'46' (Дессерс Сириль (46') •Окереке Давид66' (Чофани Даниэль (66') •Цаджу Франк66' (Буонаюто Кристиан (66')
06 марта. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
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