«Сассуоло» в компенсированное время вырвал победу у «Кремонезе»

В предпоследнем матче 25-го тура Серии А была интрига, несмотря на то, что «Сассуоло» идёт в середине таблицы, а «Кремонезе» борется за то, чтобы покинуть последнее место. На 26-й минуте хозяева повели, когда Арман Льоренте резаным ударом забил со штрафного. В ответ Франк Цаджу головой направил мяч в штангу. На перерыв команды ушли при счете 2:0, Давиде Фраттези прицельно пробил в завершении атаки. Гости начали отыгрываться на 63-й минуте, Сириль Дессерс стал автором ответного гола, он же оформил дубль ближе к финальному свистку. Казалось, от ничьей не уйти, но в одной из последних атак в матче Недим Байрами вырвал для хозяев победу - 3:2.

«Сасссуоло» вышел на чистое 13-е место, соперник делит последнюю строчку.