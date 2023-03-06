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Чемпионат Италии. Серия А

«Сассуоло» в компенсированное время вырвал победу у «Кремонезе»

06 Марта 2023 • 22:28 Комментировать
Сассуоло
3:2
Кремонезе
окончен

В предпоследнем матче 25-го тура Серии А была интрига, несмотря на то, что «Сассуоло» идёт в середине таблицы, а «Кремонезе» борется за то, чтобы покинуть последнее место. На 26-й минуте хозяева повели, когда Арман Льоренте резаным ударом забил со штрафного. В ответ Франк Цаджу головой направил мяч в штангу. На перерыв команды ушли при счете 2:0, Давиде Фраттези прицельно пробил в завершении атаки. Гости начали отыгрываться на 63-й минуте, Сириль Дессерс стал автором ответного гола, он же оформил дубль ближе к финальному свистку. Казалось, от ничьей не уйти, но в одной из последних атак в матче Недим Байрами вырвал для хозяев победу - 3:2.

«Сасссуоло» вышел на чистое 13-е место, соперник делит последнюю строчку.

Протокол игры  
Сассуоло3:2Кремонезе
(1:0) Лорьенте Арман26'  
(2:0) Фраттези Давиде41'  
  63'Дессерс Сириль (2:1)
  83'Дессерс Сириль (2:2)
(3:2) Байрами Недим90'  
Консильи АндреаЦортеа Надир  52'Эрлич МартинНето РуанРожерио да СилваФраттези Давиде 68' (Байрами Недим ( 68') Лопес Максим 82' (Альварес Агустин ( 82') Энрике Матеус 88' (Харрауи Абдау ( 88') Дефрель Грегоре 68' (Торстведт Кристиан ( 68') Пинамонти Андреа 82' (Обьянг Педро ( 82') Лорьенте Арман
Запасные: Пеголо ДжанлукаД'Андреа ЛукаТольян ЙеремиСейде Эмиль КонрадсенМарчицца РиккардоФеррари ДжанмаркоРуссо Алессандро
Карнесекки МаркоКирикеш Влад 35' (Лочошвили Лука ( 35') Бьянкетти МаттеоВаскес Хоан  88'Серникола Леонардо 78' (Гильоне Паоло ( 78') Валери ЭмануэлеПикель ШарльБенасси МаркоАфена-Гьян Феликс  44' 46' (Дессерс Сириль ( 46') Окереке Давид 66' (Чофани Даниэль ( 66') Цаджу Франк 66' (Буонаюто Кристиан ( 66')
Запасные: Кастаньетти МикелеМейте СуалихоАкелла КристианКвальята ДжакомоГальдамес ПаблоСарр МухамадуСаро Джанлука
06 марта. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

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