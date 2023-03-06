Миранчук - в старте «Торино» на матч против «Болоньи»

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук – в стартовом составе своей команды на матч против «Болоньи» в рамках Серии А.

Напомним, футболисты «Торино» и «Болоньи» выйдут на газон Олимиийского стадиона в Турине в 22:45 по московскому времени.

Составы обеих команд выглядят так:

«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес, Буонджорно, Шуурс, Коффи, Синго, Илич, Линетти, Миранчука, Карамо, Санабрия;

«Болонья»: Скорупски, Пош, Хоакин Соса, Лукуми, Камбьясо, Моро, Фергюсон, Схаутен, Орсолини, Барроу, Сориано;

Следите за ходом матча и выступлением Миранчука благодаря трансляции от портала Liveresult.