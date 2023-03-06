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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук - в старте «Торино» на матч против «Болоньи»

06 Марта 2023 • 22:07 Комментировать
Торино
1:0
Болонья
1 1.25 X 5.00 2 19.00
перерыв

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук – в стартовом составе своей команды на матч против «Болоньи» в рамках Серии А.

Напомним, футболисты «Торино» и «Болоньи» выйдут на газон Олимиийского стадиона в Турине в 22:45 по московскому времени.

Составы обеих команд выглядят так:

«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес, Буонджорно, Шуурс, Коффи, Синго, Илич, Линетти, Миранчука, Карамо, Санабрия;

«Болонья»: Скорупски, Пош, Хоакин Соса, Лукуми, Камбьясо, Моро, Фергюсон, Схаутен, Орсолини, Барроу, Сориано;

Следите за ходом матча и выступлением Миранчука благодаря трансляции от портала Liveresult.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Торино Алексей Миранчук
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ТОРИНО БОЛОНЬЯ
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