Агент Алексея Миранчука: «У Лёши огромное желание приехать в сборную»

Агент полузащитника «Торино» и сборной России Алексея Миранчука Вадим Шпинёв рассказал, что у его клиента есть большое желание приехать на сбор в национальную команду. Миранчук, напомним, попал вместе с сорока другими игроками в расширенный список на мартовский сбор.

«У Лёши огромное и искреннее желание приехать в сборную, но это зависит не только от нас. Если будет возможность, он прибудет с огромным желанием и рвением – он соскучился», - заявил агент ТАСС.

Ранее Шпинёв рассказал, что поездка Миранчука в сборную полностью зависит от нескольких организаций.

В текущем сезоне Миранчук является игроком основы «Торино» и претендует на награду лучшему игроку февраля в Серии А.