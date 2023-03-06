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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Алексея Миранчука: «У Лёши огромное желание приехать в сборную»

06 Марта 2023 • 21:30 Комментировать
Лечче
...
Торино
12.03 14:30

Агент полузащитника «Торино» и сборной России Алексея Миранчука Вадим Шпинёв рассказал, что у его клиента есть большое желание приехать на сбор в национальную команду. Миранчук, напомним, попал вместе с сорока другими игроками в расширенный список на мартовский сбор.

«У Лёши огромное и искреннее желание приехать в сборную, но это зависит не только от нас. Если будет возможность, он прибудет с огромным желанием и рвением – он соскучился», - заявил агент ТАСС.

Ранее Шпинёв рассказал, что поездка Миранчука в сборную полностью зависит от нескольких организаций.

В текущем сезоне Миранчук является игроком основы «Торино» и претендует на награду лучшему игроку февраля в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Алексей Миранчук Вадим Шпинёв
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ЛЕЧЧЕ ТОРИНО
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