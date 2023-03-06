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Чемпионат Италии. Серия А

Камоцци — о Миранчуке: «Ди Мария и Кварацхелия сейчас на более высоком уровне»

06 Марта 2023 • 15:01 Комментировать
Торино
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Болонья
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Через 5 ч. 57 мин.

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил вероятность победы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в борьбе за звание лучше игрока февраля в Серии А.

Напомним, что помимо россиянина, на эту награду номинированы игроки «Наполи» Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен, а также полузащитник «Ювентуса» Анхель ди Мария и футболист «Лечче» Федерико Баскиротто.

«У Алексея Миранчука отличные показатели в «Торино», поэтому будет хорошим результатом, если россиянин получит награду. Но всё равно ди Мария и Кварацхелия сейчас на более высоком уровне», — цитирует Камоцци Sport24.

В текущем сезоне 27-летний Миранчук провёл за «Торино» 20 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Отметим, что права на российского футболиста принадлежат «Аталанте».

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук Хвича Кварацхелия Франко Камоцци Анхель
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