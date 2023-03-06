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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» оштрафует Кина за глупое удаление

06 Марта 2023 • 14:46 Комментировать

В воскресном матче чемпионата Италии против «Ромы» нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин провёл на поле всего лишь 40 секунд. После выхода на замену 23-летний футболист пнул соперника и получил красную карточку.

Как сообщает в социальных сетях журналист Ромео Агрести, «Ювентус» оштрафует Мойзе Кина за столь глупое удаление.

В сезоне 2022/2023 Мойзе Кин провёл за «Ювентус» 32 матча. В них нападающий записал на свой счёт семь забитых голов.

Напомним, что «Ювентус» потерпел поражение в гостях у «Ромы» со счётом 0:1.

Следующий матч «Ювентус» проведёт 9 марта – против «Фрайбурга» в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Мойзе Кин
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