«Ювентус» оштрафует Кина за глупое удаление

В воскресном матче чемпионата Италии против «Ромы» нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин провёл на поле всего лишь 40 секунд. После выхода на замену 23-летний футболист пнул соперника и получил красную карточку.

Как сообщает в социальных сетях журналист Ромео Агрести, «Ювентус» оштрафует Мойзе Кина за столь глупое удаление.

В сезоне 2022/2023 Мойзе Кин провёл за «Ювентус» 32 матча. В них нападающий записал на свой счёт семь забитых голов.

Напомним, что «Ювентус» потерпел поражение в гостях у «Ромы» со счётом 0:1.

Следующий матч «Ювентус» проведёт 9 марта – против «Фрайбурга» в Лиге Европы.