«Ювентус» и «Рома» нацелились на одного полузащитника

Хавбек Давиде Фраттези, правами на которого владеет «Сассуоло», попал в сферу интересов двух топ-клубов итальянского чемпионата. Как информирует Tuttomercatoweb, заполучить 23-летнего футболиста в свои ряды собираются туринский «Ювентус» и столичная «Рома».

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Фраттези со стороны представителей Английской премьер-лиги.

Давиде защищает цвета «Сассуоло» с июля 2017 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 22 миллиона евро.