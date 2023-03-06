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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» и «Рома» нацелились на одного полузащитника

06 Марта 2023 • 11:32 Комментировать

Хавбек Давиде Фраттези, правами на которого владеет «Сассуоло», попал в сферу интересов двух топ-клубов итальянского чемпионата. Как информирует Tuttomercatoweb, заполучить 23-летнего футболиста в свои ряды собираются туринский «Ювентус» и столичная «Рома».

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Фраттези со стороны представителей Английской премьер-лиги.

Давиде защищает цвета «Сассуоло» с июля 2017 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 22 миллиона евро.

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