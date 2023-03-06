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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Ювентус» попал в ситуацию, которой ещё не было в истории футбола»

06 Марта 2023 • 08:32 Комментировать

Рулевой туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пообщался с журналистами после поединка 25-го тура чемпионата Италии с «Ромой». «Старая синьора» потерпела гостевое фиаско со счетом 0:1.

«Это футбол, и мы в этот раз покидаем поле побежденными. Многие любят рассуждать со стороны, но в истории еще не было ситуации, в которой оказался «Ювентус». Одна игра может свести на нет всю нашу работу», - передает слова тренера Football-Italia.

По итогам 25 туров Серии А туринский гранд с 35 баллами занимает седьмую позицию в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата Италии подопечные Аллегри встретятся с «Сампдорией».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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