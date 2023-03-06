Скилаччи: «Смотреть итальянский футбол скучно, я засыпаю»

Бывший лучший бомбардир итальянского чемпионата мира 1990 года, Сальваторе Скилаччи, так и не нашел общего языка с Серией А - не блистал он в ней и тогда, в лучшие свои годы, не полюбил ее и сейчас. Скилаччи в интервью SportWeek заявил, что засыпает, если пытается посмотреть итальянский футбол - настолько он, по его словам, скучный.

- Я засыпаю, если доводится посмотреть матчи Серии А. Большая часть матчей очень скучны. Много тактики, мало атак. Вратари прикасаются к мячу чаще, чем нападающие. То ли дело английский футбол, там и при счете 3:0 никто и не думает сдаваться, - заявил бывший футболист.