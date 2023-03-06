Индзаги рассчитывает, что в ближайшее время сразу три игрока «Интера» вернутся после травм

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о состоянии травмированных игроков команды.

Сегодняшний поединок Серии А против «Лечче» (2:0) пропустили Милан Шкриньяр, Федерико Димарко и Хоакин Корреа. По словам наставника «нерадзурри», все трое должны скоро вернуться в строй: «Думаю, уже на этой неделе все они смогут восстановиться после травм. Не стану утверждать точно, но я на это рассчитываю», – приводит TMW слова Индзаги.

10 марта «Интеру» предстоит выезд в гости к «Специи», а четырьмя днями позднее миланский коллектив сыграет в Португалии против «Порту» в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов.