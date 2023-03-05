​Капелло рассказал о необычной фобии Буффона – однажды вратарь даже отказывался играть

Известный итальянский тренер Фабио Капелло вспомнил, как однажды Джанлуиджи Буффон мог не выйти на матч «Ювентуса».

«Буффон вышел разминаться. Через несколько минут мой помощник Танкреди возвращается в раздевалку и говорит: «Джиджи не может играть, возле ворот летают осы, а у него фобия…»

Я сказал Антонио Чименти, чтобы он начинал разминку, потому что Буффон, возможно, не будет играть. Через 10 минут Танкреди вернулся и сказал, что Джиджи передумал. Может быть, моя реакция заставила его подумать более тщательно», - сказал Капелло Tuttosport.

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