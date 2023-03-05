Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Капелло рассказал интересную историю о поражении «Милана» в Межконтинентальном кубке – 1993

05 Марта 2023 • 19:16 Комментировать

Известный итальянский тренер Фабио Капелло вспомнил интересную историю, которая произошла с ним во время работы в «Милане». Речь пошла о Межконтинентальном кубке 1993 года, в котором «россонери» проиграли «Сан-Паулу» со счётом 2:3.

«Мы поехали на матч Межконтинентального кубка в Токио. Мне сказали, что Деян Савичевич не может играть из-за дисквалификации, так что на тренировке я наигрывал на позиции нападающего Флорина Рэдучою. Утром перед матчем мне сказали, что на самом деле Савичевич может играть, потому что правила УЕФА и ФИФА отличались. Но я подумал, что не могу сейчас подойти и сказать Флорину, что он выбыл из состава. Это было бы несправедливо.

К сожалению, мы проиграли. Нет никаких сомнений, что с Савичевичем у нас было бы намного больше шансов. Я до сих пор спрашиваю себя, правильно ли поступил. С моральной точки зрения, считаю, я поступил верно, но, возможно, я помешал клубу выиграть ещё один трофей», - сказал Капелло Tuttosport.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Милан Фабио Капелло Деян Савичевич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Специя Специя
Верона Верона
0
0
3.15 2.80 2.80
Видео
Окончен
Сампдория Сампдория
Салернитана Салернитана
0
0
2.07 3.40 3.85
Видео
45 мин
Интер Милан Интер Милан
Лечче Лечче
1
0
1.36 5.00 9.60
Видео
05.03.23 в 22:45
Рома Рома
Ювентус Ювентус
2.37 3.20 3.25
Видео
06.03.23 в 20:30
Сассуоло Сассуоло
Кремонезе Кремонезе
1.84 3.90 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Марта
19:30 · Италия. Серия А
«Интер» - «Лечче»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
19:21 · Италия. Серия А
​Капелло рассказал о необычной фобии Буффона – однажды вратарь даже отказывался играть
19:16 · Италия. Серия А
​Капелло рассказал интересную историю о поражении «Милана» в Межконтинентальном кубке – 1993
18:59 · Италия. Серия А
​Квальярелла провёл 550 матчей в Серии А
18:59 · Италия. Серия А
«Сампдория» и «Салернитана» выдали сухой матч
18:16 · Италия. Серия А
​Капелло вспомнил Кальчополи, говоря о снятии очков с «Ювентуса»
18:06 · Италия. Серия А
​Капелло оценил шансы в матче «Рома» - «Ювентус»
16:49 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» планирует выкупить Кулушевски
16:28 · Италия. Серия А
​«Барселона» нацелилась на игрока сборной Франции
16:28 · Италия. Серия А
«Специя» с «Вероной» не порадовали голами
15:46 · Италия. Серия А
Головин и Миранчук — средние игроки, считает Колосков
14:40 · Италия. Серия А
​В «Милане» высказались о будущем Леау и Жиру
14:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может купить нападающего за 80 млн евро 1
11:53 · Италия. Серия А
Ди Мария решил, где продолжит карьеру
10:37 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Реала»: «Моуринью никогда не был великим тренером» 2
Все новости
Рекомендуем