​Капелло рассказал интересную историю о поражении «Милана» в Межконтинентальном кубке – 1993

Известный итальянский тренер Фабио Капелло вспомнил интересную историю, которая произошла с ним во время работы в «Милане». Речь пошла о Межконтинентальном кубке 1993 года, в котором «россонери» проиграли «Сан-Паулу» со счётом 2:3.

«Мы поехали на матч Межконтинентального кубка в Токио. Мне сказали, что Деян Савичевич не может играть из-за дисквалификации, так что на тренировке я наигрывал на позиции нападающего Флорина Рэдучою. Утром перед матчем мне сказали, что на самом деле Савичевич может играть, потому что правила УЕФА и ФИФА отличались. Но я подумал, что не могу сейчас подойти и сказать Флорину, что он выбыл из состава. Это было бы несправедливо.

К сожалению, мы проиграли. Нет никаких сомнений, что с Савичевичем у нас было бы намного больше шансов. Я до сих пор спрашиваю себя, правильно ли поступил. С моральной точки зрения, считаю, я поступил верно, но, возможно, я помешал клубу выиграть ещё один трофей», - сказал Капелло Tuttosport.