​«Барселона» нацелилась на игрока сборной Франции

Полузащитник Адриен Рабио летом может сменить клубную прописку. «Ювентус», за который 27-летний француз выступает сейчас, хочет сохранить игрока, но не готов платить ему требуемые 10 миллионов евро в год.

По данным Fichajes, Адриен Рабио находится в сфере интересов «Барселоны». Каталонский клуб привлекает возможность подписать игрока сборной Франции как свободного агента.

Всего за «Ювентус» Адриен Рабио провёл 157 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 13 голов и 8 результативных передач на партнёров.

Добавим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Адриена Рабио в 25 миллионов евро.