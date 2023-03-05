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Чемпионат Италии. Серия А

«Специя» с «Вероной» не порадовали голами

05 Марта 2023 • 16:28 Комментировать
Специя
0:0
Верона
окончен

Ведущие борьбу за выживание в Серии А «Специя» и «Верона» сражались за важные очки. Борьбы в этом противостоянии было очень много, но и моменты регулярно возникали у тех и иных ворот, правда, мяч чаще всего летел мимо рамки, а в остальных эпизодах по три раза выручили голкиперы - 0:0.

«Специя» остается 17-й и на три очка опережает соперника, который пока не может выбраться из зоны вылета.

Протокол игры  
Специя0:0Верона
Дронговски БартломейАмьен-Аду КельвенАмпаду ЭтанНиколау ДимитрисРеца Аркадиуш  90'Бурабия Мехди 75' (Шомуродов Элдор ( 75') Экдаль АльбинВерде Даниэле 64' (Журковски Шимон ( 64') Агудело Кевин 75' (Коваленко Виктор ( 75') Гьяси Эммануэль 90' (Мальдини Даниэль ( 90') Нзола М'Бала
Запасные: Кальдара МаттиаБек Юлиус ЭскелундЗовко ПетарЭспозито СальватореЦипот ТиоСала ЯкопоКроллис РаймондсМаркетти Федерико  83'Висневски ПшемыславФеррер Сальвадор
Перилли СимонеМаньяни ДжанджакомоХиен ИсакКоппола ДиегоФараони Марко 78' (Ласанья Кевин ( 78') Депаоли ФабиоТамез АдриенДуда Ондрей 56' (Абильдгор Оливер ( 56') Нгонж Сириль 9' (Каллон Яя ( 9') Лазович Дарко 77' (Верди Симоне ( 77') Гайч Адольфо 78' (Терраччано Филиппо ( 78'  90')
Запасные: Берарди АлессандроДавидович ПавелДойг ДжошЗефёйк ДейовайсиоБраф ДжейденХуан Кабаль
05 марта. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).

 

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Верона Специя
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