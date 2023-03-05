«Специя» с «Вероной» не порадовали голами

Ведущие борьбу за выживание в Серии А «Специя» и «Верона» сражались за важные очки. Борьбы в этом противостоянии было очень много, но и моменты регулярно возникали у тех и иных ворот, правда, мяч чаще всего летел мимо рамки, а в остальных эпизодах по три раза выручили голкиперы - 0:0.
«Специя» остается 17-й и на три очка опережает соперника, который пока не может выбраться из зоны вылета.
Протокол игры
Дронговски Бартломей•Амьен-Аду Кельвен•Ампаду Этан•Николау Димитрис•Реца Аркадиуш• 90'Бурабия Мехди75' (Шомуродов Элдор (75') •Экдаль Альбин•Верде Даниэле64' (Журковски Шимон (64') •Агудело Кевин75' (Коваленко Виктор (75') •Гьяси Эммануэль90' (Мальдини Даниэль (90') •Нзола М'Бала
Перилли Симоне•Маньяни Джанджакомо•Хиен Исак•Коппола Диего•Фараони Марко78' (Ласанья Кевин (78') •Депаоли Фабио•Тамез Адриен•Дуда Ондрей56' (Абильдгор Оливер (56') •Нгонж Сириль9' (Каллон Яя (9') •Лазович Дарко77' (Верди Симоне (77') •Гайч Адольфо78' (Терраччано Филиппо (78') 90'
05 марта. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).
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