«Специя» с «Вероной» не порадовали голами

Ведущие борьбу за выживание в Серии А «Специя» и «Верона» сражались за важные очки. Борьбы в этом противостоянии было очень много, но и моменты регулярно возникали у тех и иных ворот, правда, мяч чаще всего летел мимо рамки, а в остальных эпизодах по три раза выручили голкиперы - 0:0.

«Специя» остается 17-й и на три очка опережает соперника, который пока не может выбраться из зоны вылета.