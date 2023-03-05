​В «Милане» высказались о будущем Леау и Жиру

Директор «Милана» Фредерик Массара снова ответил на вопрос о будущем двух форвардов – Рафаэла Леау и Оливье Жиру.

«У нас до сих пор нет обновлённой информации по ситуации с контрактами Рафаэла Леау и Оливье Жиру. Но мы всё ещё работаем над поиском решения с их агентами. Мы хотим сохранить Жиру и Леау. Хотим достичь соглашения как можно скорее», - сказал Массара, чьи слова в социальных сетях приводит известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что в субботу «Милан» огорчил армию своих болельщиков. Команда Стефано Пиоли проиграла в гостях у «Фиорентины» со счётом 1:2 в матче Серии А.