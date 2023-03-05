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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Мария решил, где продолжит карьеру

05 Марта 2023 • 11:53 Комментировать

Вингер сборной Аргентины Анхель ди Мария может задержаться в туринском «Ювентусе» на следующий сезон. Как информирует AS, 35-летний южноамериканец готов подписать новое соглашение со «старой синьорой».

Анхель хочет остаться в туринском гранде, чтобы подойти в хорошей форме к предстоящему Кубку Америки. Ди Мария готов выступать за «Ювентус» даже в том случае, если команда не выйдет в еврокубки по итогам сезона-2022/2023.

Аргентинец присоединился к итальянскому гранду летом прошлого года. В того момента он принял участие в 22 поединках, в которых отметился семью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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