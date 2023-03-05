Ди Мария решил, где продолжит карьеру

Вингер сборной Аргентины Анхель ди Мария может задержаться в туринском «Ювентусе» на следующий сезон. Как информирует AS, 35-летний южноамериканец готов подписать новое соглашение со «старой синьорой».

Анхель хочет остаться в туринском гранде, чтобы подойти в хорошей форме к предстоящему Кубку Америки. Ди Мария готов выступать за «Ювентус» даже в том случае, если команда не выйдет в еврокубки по итогам сезона-2022/2023.

Аргентинец присоединился к итальянскому гранду летом прошлого года. В того момента он принял участие в 22 поединках, в которых отметился семью забитыми мячами и семью голевыми передачами.