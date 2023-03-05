Экс-игрок «Реала»: «Моуринью никогда не был великим тренером»

Бывший нападающий мадридского «Реала», «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано в критической форме высказался о португальском специалисте Жозе Моуринью.

«Моуринью никогда не был великим тренером. Жозе просто умело заигрывал с журналистами, он умеет коммуницировать. В Риме сейчас катастрофа. Моуринью просто не знает, как собрать команду. Под его руководством «Рома» уже полтора года не играет в настоящий футбол», - приводит слова Кассано портал Goal.com.

Моуринью занял пост главного тренера «Ромы» летом 2021 года. Срок контракта 60-летнего португальца с «волками» рассчитан до середины 2024 года.