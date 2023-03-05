Известно будущее Матича в «Роме»

Полузащитник Неманья Матич подпишет новое трудовое соглашение с «Ромой», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира. 34-летний серб хочет остаться в римском клубе и продолжить выступления под руководством португальского тренера Жозе Моуринью.

Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении нынешнего сезона. Клуб готов предложить игроку новое соглашение, которое будет рассчитано до лета следующего года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Неманья принял участие в 23 поединках, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.