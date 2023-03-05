Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Известно будущее Матича в «Роме»

05 Марта 2023 • 10:31 Комментировать

Полузащитник Неманья Матич подпишет новое трудовое соглашение с «Ромой», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира. 34-летний серб хочет остаться в римском клубе и продолжить выступления под руководством португальского тренера Жозе Моуринью.

Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении нынешнего сезона. Клуб готов предложить игроку новое соглашение, которое будет рассчитано до лета следующего года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Неманья принял участие в 23 поединках, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Неманья Матич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.03.23 в 14:30
Специя Специя
Верона Верона
3.15 2.80 2.80
Видео
05.03.23 в 17:00
Сампдория Сампдория
Салернитана Салернитана
2.07 3.40 3.85
Видео
05.03.23 в 20:00
Интер Милан Интер Милан
Лечче Лечче
1.36 5.00 9.60
Видео
05.03.23 в 22:45
Рома Рома
Ювентус Ювентус
2.37 3.20 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Марта
10:37 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Реала»: «Моуринью никогда не был великим тренером»
10:31 · Италия. Серия А
Известно будущее Матича в «Роме»
08:56 · Италия. Серия А
​Пиоли рад прогрессу де Кетеларе
08:51 · Италия. Серия А
«Милан» хочет Лофтус-Чика
08:36 · Италия. Серия А
Пиоли заверил, что «Милан» готов к игре с «Тоттенхэмом»
07:49 · Италия. Серия А
Ибрагимович сыграл свой 123-й матч за «Милан» - и это его новый личный рекорд
06:50 · Италия. Серия А
Очоа: «Было бы любопытно сыграть в Лиге чемпионов»
06:37 · Италия. Серия А
Итальянский журналист сравнил Ибрагимовича со звездой Формулы-1
06:21 · Италия. Серия А
Итальяно: «Мало ошибок, много смысла»
06:15 · Италия. Серия А
Бонавентура: «С «Миланом» всегда нужно быть осторожным»
06:08 · Италия. Серия А
Пиоли: «Плохой первый тайм»
01:20 · Италия. Серия Б
СПАЛ потерял Наингголлана на несколько недель
00:56 · Италия. Серия А
«Фиорентина» не проигрывает уже пять матчей подряд
00:07 · Италия. Серия А
​«Рома» - «Ювентус»: прогноз на матч чемпионата Италии – 5 марта 2023
04 Марта
23:59 · Италия. Серия А
«Фиорентина» и «Милан» почтили память Давиде Астори
Все новости
Рекомендуем