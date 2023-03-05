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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» не проигрывает уже пять матчей подряд

05 Марта 2023 • 00:56 Комментировать
Кремонезе
...
Фиорентина
12.03 17:00

«Фиалки» из Флоренции набрали ход. Так, вечером 4 марта «Фиорентина» дома обыграла «Милан» (2:1) и довела беспроигрышную серию во всех турнирах до пяти матчей подряд.

Началась она 16 февраля с разгромной победы в Лиге конференций над «Брагой» в гостях. После «Фиорентина» разошлась миром в Серии А с «Эмполи» (1:1), обыграла в ответном матче Лиги конференций «Брагу» (3:2) и разгромила «Верону» - 3:0.

После победы над «россонери» «Фиорентина» идёт на 12-м месте в турнирной таблицы Серии А, набрав 31 очко. «Милан» - на четвёртой строчке, на грядущей неделе действующему чемпиону недели предстоит сыграть с «Тоттенхэмом» в Лондоне, «Фиорентина» в Лиге конференций сыграет с «Сивасспором».

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Фиорентина
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