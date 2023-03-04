«Аталанта» и «Удинезе» сыграли без особых моментов и голов

Неровно играющая «Аталанта» в субботу играла против давно не побеждающего «Удинезе». У коллектива из Бергамо был большой перевес по ходу матча, но счет в итоге так никто и не открыл. Лучший момент был у Санди Ловрича на 18-й минуте. Также можно вспомнить некоторые удары после подач, в основном неточные. Но ничью 0:0 нельзя назвать нелогичной.

«Аталанта» остается шестой после этой игры, соперник делит девятую строчку.