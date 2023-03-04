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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» и «Удинезе» сыграли без особых моментов и голов

04 Марта 2023 • 21:59 Комментировать
Аталанта
0:0
Удинезе
окончен

Неровно играющая «Аталанта» в субботу играла против давно не побеждающего «Удинезе». У коллектива из Бергамо был большой перевес по ходу матча, но счет в итоге так никто и не открыл. Лучший момент был у Санди Ловрича на 18-й минуте. Также можно вспомнить некоторые удары после подач, в основном неточные. Но ничью 0:0 нельзя назвать нелогичной.

«Аталанта» остается шестой после этой игры, соперник делит девятую строчку.

Протокол игры  
Аталанта0:0Удинезе
Муссо ХуанТолой РафаэлДемирал МерихДжимсити Берат  45'Меле ЙоакимДе Рон МартенКопмейнерс Тëн 41' (Эдерсон Хонорато ( 41'  44') Руджери МаттеоЛукман Адемола 62' (Муриэль Луис ( 62') Хёйлунн РасмусБога Жереми 62' (Пашалич Марио ( 62')
Запасные: Спортьелло МаркоОколи МемеСоппи БрэндонРосси ФранческоДзаппакоста Давиде
Сильвестри МаркоБекао Родриго  42'Бийол ЯкаПерес НеуэнЭбоселе Фести  78' 78' (Самарджич Лазар ( 78') Удоги ДестиниАрслан Толгай-Али 59' (Перейра Роберто ( 59') Уолас СоузаЛоврич Санди  35' 78' (Масина Адам ( 78') Саксесс Исаак 65' (Товен Флорьян ( 65') Гомеш Бету
Запасные: Паделли ДаниэлеБута ЛеонардуПьяна ЭдоардоПафунди СимонеАбанква Джеймс
04 марта. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Удинезе Аталанта
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2
1
1.98 3.05 4.80
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Окончен
Аталанта Аталанта
Удинезе Удинезе
0
0
1.74 4.10 4.50
Видео
Перерыв
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0
0
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