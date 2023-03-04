«Аталанта» и «Удинезе» сыграли без особых моментов и голов

Неровно играющая «Аталанта» в субботу играла против давно не побеждающего «Удинезе». У коллектива из Бергамо был большой перевес по ходу матча, но счет в итоге так никто и не открыл. Лучший момент был у Санди Ловрича на 18-й минуте. Также можно вспомнить некоторые удары после подач, в основном неточные. Но ничью 0:0 нельзя назвать нелогичной.
«Аталанта» остается шестой после этой игры, соперник делит девятую строчку.
Протокол игры
Муссо Хуан•Толой Рафаэл•Демирал Мерих•Джимсити Берат• 45'Меле Йоаким•Де Рон Мартен•Копмейнерс Тëн41' (Эдерсон Хонорато (41') • 44'Руджери Маттео•Лукман Адемола62' (Муриэль Луис (62') •Хёйлунн Расмус•Бога Жереми62' (Пашалич Марио (62')
Сильвестри Марко•Бекао Родриго• 42'Бийол Яка•Перес Неуэн•Эбоселе Фести 78'78' (Самарджич Лазар (78') •Удоги Дестини•Арслан Толгай-Али59' (Перейра Роберто (59') •Уолас Соуза•Ловрич Санди 35'78' (Масина Адам (78') •Саксесс Исаак65' (Товен Флорьян (65') •Гомеш Бету
04 марта. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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